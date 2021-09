Massacro del Circeo | 46 anni fa il dramma che ha smascherato i mostri dietro quei “ragazzi per bene”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il 30 settembre cade l’versario deldel, avvenuto tra il 29 e il 30 settembre 1975. In quella notte, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti furono stuprate e torturate per mano di 3 aguzzini appartenenti allastante borghesia romana, vicini agli ambienti neofascisti e missini.del, l’incontro che ha portato alla tragedia Rosaria Lopez e Donatella Colasanti avevano rispettivamente 19 e 17. Risiedevano nel quartiere popolare della Montagnola e, qualche giorno prima, avevano conosciuto Andrea Ghira, Angelo Izzo e GiGuido al bar della Torre Fungo dell’Eur. Sono stati Izzo e Guido a proporre alle due giovani di incontrarsi per una festa, che avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio del 29 settembre a Villa ...

Advertising

Ambtedesco : Oggi mi unisco alla gente di #Marzabotto nel doloroso ricordo del terribile massacro compiuto dai soldati tedeschi… - ilpost : Il gruppo di Hong Kong che tutti gli anni organizzava una veglia in memoria del massacro di piazza Tiananmen si è s… - enpaonlus : Bild, ennesimo massacro di balene alle Isole Faroe - Ultima Ora - ANSA - jmorat : RT @OGiannino: Calendario laico ricorda oggi, nel 1941, il massacro di 33.171 ebrei a opera dei nazisti a Babij Jar, Ucraina. E nel 1944, a… - D_Gianolla : RT @ROBZIK: 116 morti e 80 feriti. È finita con un massacro la battaglia fra detenuti nel Penitenciaría del Litoral di Guayaquil, in #Ecuad… -

Ultime Notizie dalla rete : Massacro del

Rivista Africa

L'accusa è incompatibile con la gestione della macchina mediaticapartito, quindi il re della ... Poco importa, la sinistra fiuta sangue e parte il. Morisi, la fuga di notizie molto ...... ha dichiarato lo stato di emergenza dell'intero sistema carcerario dopo il, con più di ...quella di dichiarare uno 'stato di emergenza' in tutto il Paese in tutto il sistema carcerario...Qualcuno era tanto ingenuo da ritenere che un governo capitanato da un ex banchiere di Goldman Sachs potesse realmente fare gli interessi dei ceti medi e delle classi lavoratrici? Tutto come da copion ...Il regime comunista della Cina condanna gli abitanti di Hong Kong all'oblio e oscura il sito del Museo del 4 giugno su Piazza Tienanmen ...