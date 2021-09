Mark Hoppus | l' annuncio social del bassista e cantante dei Blink - 182 | ' Sono guarito dal cancro'

(Di giovedì 30 settembre 2021) La notizia più bella per i fan dei : il, , ha annunciato di esseredal . Su Instagram, il 49enne musicista ha dato le ultime notizie sul suo stato di salute. Leggi anche > '...

... all'universo, agli amici, ai parenti e a chiunque mi abbia supportato con amore e gentilezza' - ha scrittosu Instagram - 'Dovrò sottopormi a controlli ogni sei mesi e per tornare ad una ...online la nuova edizione del GrMusica di diregiovani.it. Oggi si parla di: Il padre di Britney Spears, Jamie, è stato rimosso dal ruolo di tutore della figlia;dei Blink 182 è guarito dal cancro; Il 2 ottobre sarà lo sciopero della musica al Mei, Meeting delle etichette indipendenti; Mecna e CoCo annunciano il loro primo disco congiunto; Jack ...Mark Hoppus, cantante, bassista e fondatore dei Blink 182 via social ha annunciato di aver battuto il cancro. Mark Hoppus nei mesi scorsi si è sottoposto alle cure dopo aver scoperto un linfoma diffus ...La notizia più bella per i fan dei Blink-182: il cantante e bassista, Mark Hoppus, ha annunciato di essere guarito dal cancro. Su Instagram, il ...