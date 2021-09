Mark Hoppus dei Blink - 182 annuncia | Ho sconfitto il cancro | sono guarito

Advertising

mariottismo : RT @RadioFrecciaOf: Mark Hoppus ha sconfitto il cancro ! ?? #radiofreccianotizie @markhoppus - RadioFrecciaOf : Mark Hoppus ha sconfitto il cancro ! ?? #radiofreccianotizie @markhoppus - Saralpfamily : RT @rockolpoprock: Blink-182, Mark Hoppus ha sconfitto il cancro - IndieForBunnies : #MarkHoppus dei Blink-182 e' guarito dal cancro | IndieForBunnies - RollingStoneita : Mark Hoppus dei @blink182: «Sono guarito dal cancro» -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Hoppus

A giugnodei Blink - 182 aveva raccontato di avere il cancro, spiegando di aver iniziato a sottoporsi alla chemioterapia. Dopo le cure a cui è stato sottoposto per quello che aveva dichiarato ..."I am cancer free!", ha annunciato ieri serasu Instagram. Sono passati tre mesi da quando aveva confessato sui social che gli era stata diagnosticata una forma aggressiva di linfoma. "Sono appena stato dall'oncologo e non ho più il ...Su Instagram Mark Hoppus, leader dei Blink 182, ha rivelato di essere finalmente guarito dal cancro dopo lunghi mesi di chemio ...Il messaggio social del bassista e frontman della band: "Dovrò ancora fare delle TAC ogni sei mesi e ci vorrà fino alla fine dell'anno per tornare alla normalità, ma oggi è un giorno fantastico" ...