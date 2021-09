Mario Rui rovina la partita, ci ha lasciato Malcuit in campo (Di giovedì 30 settembre 2021) Il cucciolo macedone promette una serata fuoco e fiamme, crea aspettative ma quattordici secondi so’ pur sempre quattordici secondi… Facciamo cilecca. I russi giocano un calcio fiorentino notevole. Non hanno alcuna intenzione di toccare il pallone. Fate tornare i tifosi allo stadio, hanno alzato la voce in casa nostra. Non è ammissibile! Mario Rui rovina una partita non tanto per il rosso dopo mezz’ora ma per averci intossicato lasciandoci guardare Malcuit in campo…. Senza Lorenzo questa squadra perde il cinquanta per cento della sua pericolosità… Con Manolas pure parti di fegato e di stomaco. Siamo Victor dipendenti non soltanto per i goal ma per quella cazzimma e quella rabbia che ci mette in ogni corsa. Lui non vuole perdere, lui rifiuta la sconfitta! GioGio Di Lorenzo ha fatto di tutto, ogni ruolo, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Il cucciolo macedone promette una serata fuoco e fiamme, crea aspettative ma quattordici secondi so’ pur sempre quattordici secondi… Facciamo cilecca. I russi giocano un calcio fiorentino notevole. Non hanno alcuna intenzione di toccare il pallone. Fate tornare i tifosi allo stadio, hanno alzato la voce in casa nostra. Non è ammissibile!Ruiunanon tanto per il rosso dopo mezz’ora ma per averci intossicato lasciandoci guardarein…. Senza Lorenzo questa squadra perde il cinquanta per cento della sua pericolosità… Con Manolas pure parti di fegato e di stomaco. Siamo Victor dipendenti non soltanto per i goal ma per quella cazzimma e quella rabbia che ci mette in ogni corsa. Lui non vuole perdere, lui rifiuta la sconfitta! GioGio Di Lorenzo ha fatto di tutto, ogni ruolo, ...

