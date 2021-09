Mario Rui espulso alla mezz’ora, lascia il Napoli in dieci uomini (esce Insigne) (Di giovedì 30 settembre 2021) Se la prima svolta della partita è arrivata dopo dodici secondi col gol del vantaggio di Elmas, la seconda è arrivata alla mezz’ora. L’arbitro – dopo esser stato richiamato dal Var – ha espulso Mario Rui per un’entrata a gamba tesa e col piede a martello. Così il Napoli, dopo essere partito a ritmi molto sostenuti ma senza però realizzare alcun gol oltre quello del vantaggio, si ritrova a dover giocare due terzi di gara contro lo Spartak in dieci uomini. Il Napoli ha sprecato occasioni con Petagna e soprattutto con Zielinski. Spalletti giudiziosamente sostituisce Insigne nel finale di primo tempo, in modo da risparmiare il capitano ed evitargli un dispendio eccessivo di energie. Al suo posto Malcuit. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Se la prima svolta della partita è arrivata dopo dodici secondi col gol del vantaggio di Elmas, la seconda è arrivata. L’arbitro – dopo esser stato richiamato dal Var – haRui per un’entrata a gamba tesa e col piede a martello. Così il, dopo essere partito a ritmi molto sostenuti ma senza però realizzare alcun gol oltre quello del vantaggio, si ritrova a dover giocare due terzi di gara contro lo Spartak in. Ilha sprecato occasioni con Petagna e soprattutto con Zielinski. Spalletti giudiziosamente sostituiscenel finale di primo tempo, in modo da risparmiare il capitano ed evitargli un dispendio eccessivo di energie. Al suo posto Malcuit. L'articolo ...

Advertising

sscnapoli : ?? StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Politano, Petagna, Insign… - annatrieste : Mario Rui è come @DAZN_IT, non gli puoi dare un poco di fiducia che TAC t' lascia a pper - sscnapoli : ? 28’ | Ammonito Mario Rui #NapoliSpartak 1-0 #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - JVCKSMOL : @kstewjessa394 no erano insulti a mario rui - Carlo25694867 : #NapoliSpartak Mario rui c'è ccis!!! Omm I merd e il leicester perde!!! U terzino c vo u terzin -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Rui Napoli in 10 uomini: rosso diretto per Mario Rui Brutte notizie per il Napoli che resta in dieci dopo appena 30 minuti. Cartellino rosso per Mario Rui che lascia in inferiorità numerica i suoi compagni dopo un intervento sconsiderato su Moses. Il portoghese affonda l'intervento con il piede a martello e in grave ritardo. L'arbitro prima ...

Diretta/ Napoli Spartak Mosca (risultato 1 - 0) streaming video tv: subito Elmas! Mario Rui dentro per Petagna, si alza la bandierina dell'assistente. Il gol di Elmas è il quarto in assoluto più veloce nella competizione. Sono trascorsi quindici minuti di gara, solo Napoli in ...

Mario Rui complica la gara del Napoli: fallaccio su Moses, portoghese espulso col VAR TUTTO mercato WEB LIVE - Napoli-Spartak Mosca 1-0 (1' Elmas): espulso Mario Rui, Napoli in 10! 31' - L'arbitro dopo il check cambia la sua decisione e decide di espellere Mario Rui. Il Napoli capolista in Serie A riceve lo Spartak Mosca, dopo il pareggio importantissimo in rimonta sul campo del ...

LIVE Napoli-Spartak Mosca 1-0: azzurri in 10, espulso Mario Rui per fallo su Moses Che ingenuità — Alle mezz’ora il Napoli resta in 10: Mario Rui entra in maniera molto diretta su Moses, l’arbitro estrae il giallo ma poi viene richiamato al Var. Al 35’ altra grande azione della squa ...

Brutte notizie per il Napoli che resta in dieci dopo appena 30 minuti. Cartellino rosso perche lascia in inferiorità numerica i suoi compagni dopo un intervento sconsiderato su Moses. Il portoghese affonda l'intervento con il piede a martello e in grave ritardo. L'arbitro prima ...dentro per Petagna, si alza la bandierina dell'assistente. Il gol di Elmas è il quarto in assoluto più veloce nella competizione. Sono trascorsi quindici minuti di gara, solo Napoli in ...31' - L'arbitro dopo il check cambia la sua decisione e decide di espellere Mario Rui. Il Napoli capolista in Serie A riceve lo Spartak Mosca, dopo il pareggio importantissimo in rimonta sul campo del ...Che ingenuità — Alle mezz’ora il Napoli resta in 10: Mario Rui entra in maniera molto diretta su Moses, l’arbitro estrae il giallo ma poi viene richiamato al Var. Al 35’ altra grande azione della squa ...