Mara Venier, sconcertante rivelazione: “Ho un’ansia segreta” (Di giovedì 30 settembre 2021) La Regina di Domenica In non nasconde la sua ‘ansia segreta’. Mara Venier racconta di non riuscire a star serena Mara Venier si è lasciata ad una lunga intervista con Nuovo, durante la quale ha rivelato qualche dettaglio della sua vita. In particolare, la conduttrice veneta ha rivelato un contorto pensiero che può far storcere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) La Regina di Domenica In non nasconde la sua ‘ansia’.racconta di non riuscire a star serenasi è lasciata ad una lunga intervista con Nuovo, durante la quale ha rivelato qualche dettaglio della sua vita. In particolare, la conduttrice veneta ha rivelato un contorto pensiero che può far storcere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Mara Venier e le serate “quelle belle..”. In FOTO spunta un volto conosciuto - #Venier #serate #“quelle #belle..”. - gioanah : @babylonboss @CampanaMirko Gli esperti di medicina sarebbero: Cecchi Paone Lorenzin Carlo Conti Mara Venier Robert… - M75Barbara : @barbarab1974 Anche Mara Venier se per questo...... - anna_volante : @DarkLadyMouse Oggi mi sembri la Mara Venier de noartri!?????? - gioanah : @enzo_sicilia @Aquilotto10 @CampanaMirko Sono suffragate da medici come il dott.Claudio Giorlandino, o forse tu seg… -