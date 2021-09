Manuel Bortuzzo si rifiuta di baciare Lulù | lei insiste e lui si pulisce la bocca | “Vuole lasciarla”

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ormai è evidente a tutti che quella traSelassié non è affatto la favola che molti pensavano. Gli ingredienti c’erano tutti, una principessa e un campione con una storia importante alle spalle, ma il GF Vip è un reality e non un film Disney. Dopo i limoni delle prime notti qualcosa si è rotto. Quando Alfonso Signorini in puntata mostrava le immagini delle coccole dei due gieffini, il nuotatore sembrava quasi a disagio, certamente non felice. Così molti telespettatori hanno iniziato a capire che l’interesse in questa “storia” era a senso unico. Mentre la Selassié ha speso bellissime parole per il 22enne, lui invece qualche sera fa ha tirato il freno a mano: “Direi che è meglio andarci con calma. Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi ...