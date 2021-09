Manchester United-Villareal, Rio Ferdinand e quel messaggio di Cr7: “Sapevo che avrei segnato” (Di giovedì 30 settembre 2021) Rio Ferdinand, storica bandiera del Manchester United, ha commentato ai microfoni di BT Sport la vittoria per 2-1 dei Red Devils sul Villareal nel girone di Champions League. L’ex difensore della Nazionale inglese ha svelato anche un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo, decisivo nel recupero segnando la rete del successo per i padroni di casa: “Mi ha mandato un messaggio stasera e mi ha scritto: ‘Non ho giocato bene questa sera, ma Sapevo che avrei segnato’ “. Ferdinand ha proseguito così: “Questa è la convinzione che lui ha. La forza di credere in sé. Gli altri giocatori se ne stanno nutrendo. È un ottimo posto dove stare. La prestazione dello United non è stata eccezionale, non era al livello che Ole (Gunnar ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Rio, storica bandiera del, ha commentato ai microfoni di BT Sport la vittoria per 2-1 dei Red Devils sulnel girone di Champions League. L’ex difensore della Nazionale inglese ha svelato anche un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo, decisivo nel recupero segnando la rete del successo per i padroni di casa: “Mi ha mandato unstasera e mi ha scritto: ‘Non ho giocato bene questa sera, mache’ “.ha proseguito così: “Questa è la convinzione che lui ha. La forza di credere in sé. Gli altri giocatori se ne stanno nutrendo. È un ottimo posto dove stare. La prestazione dellonon è stata eccezionale, non era al livello che Ole (Gunnar ...

Advertising

mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - CB_Ignoranza : Dopo la vittoria contro il Manchester United, i tifosi dell’Aston Villa hanno esultato così fuori Old Trafford. Il… - GIOVANNIPOLLIN2 : RT @GiGiglio99: Avversari battuti dalla Juventus negli ultimi 10 anni in champions: Real Madrid Barcellona Atletico Madrid Manchester City… - sportface2016 : #UCL , #ManchesterUnitedVillareal, Rio #Ferdinand e quel messaggio di Cristiano #Ronaldo al termine della partita:… - Delorean861 : RT @GiGiglio99: Avversari battuti dalla Juventus negli ultimi 10 anni in champions: Real Madrid Barcellona Atletico Madrid Manchester City… -