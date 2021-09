Manchester United, Ronaldo: “Ho fatto la storia, tornato qui per rifarla” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Tutto è aperto e crediamo di poter passare il turno. Per questo sono tornato: perché mi manca questo club, qui ho fatto la storia e voglio rifarla“. Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United dopo l’addio alla Juventus, non perde fiducia e determinazione. “Devo dire grazie non solo da parte mia ma da tutta la squadra per aver spinto il team così lontano in questa stagione” ha aggiunto CR7, autore del gol in extremis che ha regalato alo United la vittoria per 2-1 contro il Villarreal nel match di mercoledì di Champions League 2021/2022. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) “Tutto è aperto e crediamo di poter passare il turno. Per questo sono: perché mi manca questo club, qui holae voglio“. Cristianoaldopo l’addio alla Juventus, non perde fiducia e determinazione. “Devo dire grazie non solo da parte mia ma da tutta la squadra per aver spinto il team così lontano in questa stagione” ha aggiunto CR7, autore del gol in extremis che ha regalato alola vittoria per 2-1 contro il Villarreal nel match di mercoledì di Champions League 2021/2022. SportFace.

