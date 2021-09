Manageritalia, nel terziario ripartono assunzioni per uscire da crisi e creare crescita (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Quanto e come l'impatto della pandemia sulle imprese italiane ha modificato le organizzazioni aziendali prima del lockdown? Le risposte arrivano dalla ricerca 'Manageritalia restart: Il lavoro dopo il Covid 19' realizzata dall'omonima associazione dei dirigenti italiani del terziario in collaborazione con AstraRicerche. Oltre 1000 i manager di altrettante aziende del terzo settore (sui 38.000 dirigenti associati) intervistati sulle modalità con cui si sta affrontando l'uscita dall'emergenza, tra regolarizzazione dello smart working, segnali di crescita e ricerca di nuove competenze tecnologiche. Per il presidente Manageritalia Mario Mantovani: "I risultati della ricerca evidenziano un generalizzato trend di crescita delle aziende nei settori del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Quanto e come l'impatto della pandemia sulle imprese italiane ha modificato le organizzazioni aziendali prima del lockdown? Le risposte arrivano dalla ricerca 'restart: Il lavoro dopo il Covid 19' realizzata dall'omonima associazione dei dirigenti italiani delin collaborazione con AstraRicerche. Oltre 1000 i manager di altrettante aziende del terzo settore (sui 38.000 dirigenti associati) intervistati sulle modalità con cui si sta affrontando l'uscita dall'emergenza, tra regolarizzazione dello smart working, segnali die ricerca di nuove competenze tecnologiche. Per il presidenteMario Mantovani: "I risultati della ricerca evidenziano un generalizzato trend didelle aziende nei settori del ...

