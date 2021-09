Mammamia dei Maneskin e il pre-listening party europeo (Di giovedì 30 settembre 2021) Mammamia dei Maneskin sarà disponibile dal prossimo 8 ottobre. Per il gruppo guidato da Damiano David sarà il nuovo singolo che anticiperà presumibilmente il prossimo progetto discografico di inediti. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano già anticipato qualcosa ai fan più attenti. Pochi coloro che avevano però collegato il tutto a nuova musica. Negli scorsi giorni, infatti, i componenti del gruppo hanno pubblicato finte foto scattate dai paparazzi. I protagonisti degli scatti erano loro stessi in alcuni momenti di quotidianità. Tra le foto, quelle al tavolino di un bar o al ritorno dalla spesa, accomunate da un dettaglio. In ogni scatto era presente una cintura con su scritto proprio “Mammamia”. Una parola per niente casuale che porta alla scoperta del titolo del nuovo singolo dei Maneskin. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)deisarà disponibile dal prossimo 8 ottobre. Per il gruppo guidato da Damiano David sarà il nuovo singolo che anticiperà presumibilmente il prossimo progetto discografico di inediti. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano già anticipato qualcosa ai fan più attenti. Pochi coloro che avevano però collegato il tutto a nuova musica. Negli scorsi giorni, infatti, i componenti del gruppo hanno pubblicato finte foto scattate dai paparazzi. I protagonisti degli scatti erano loro stessi in alcuni momenti di quotidianità. Tra le foto, quelle al tavolino di un bar o al ritorno dalla spesa, accomunate da un dettaglio. In ogni scatto era presente una cintura con su scritto proprio “”. Una parola per niente casuale che porta alla scoperta del titolo del nuovo singolo dei. ...

