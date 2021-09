Malattie cardiovascolari, la prevenzione in 4 piazze italiane (Di giovedì 30 settembre 2021) In occasione della quinta edizione della Giornata Mondiale del Cuore, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, ha organizzato 4 appuntamenti in contemporanea in 4 piazze italiane (a Roma in Piazza del Popolo, a Torino in Piazza San Carlo e Via Roma, a Catania in Piazza dell’Università e a Piacenza in Piazza Cavalli), con incontri di sensibilizzazione sulle Malattie cardiovascolari. Main partner del Progetto è l’organizzazione no profit Global Thinking Foundation per l’inclusione sociale e la parità di genere. Le Malattie cardiovascolari (CVD) causano 18,6 milioni di morti all’anno a causa del fumo, del diabete, dell’ipertensione e dell’obesità, dell’inquinamento atmosferico e di condizioni meno comuni come la malattia di Chagas e l’amiloidosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) In occasione della quinta edizione della Giornata Mondiale del Cuore, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, ha organizzato 4 appuntamenti in contemporanea in 4(a Roma in Piazza del Popolo, a Torino in Piazza San Carlo e Via Roma, a Catania in Piazza dell’Università e a Piacenza in Piazza Cavalli), con incontri di sensibilizzazione sulle. Main partner del Progetto è l’organizzazione no profit Global Thinking Foundation per l’inclusione sociale e la parità di genere. Le(CVD) causano 18,6 milioni di morti all’anno a causa del fumo, del diabete, dell’ipertensione e dell’obesità, dell’inquinamento atmosferico e di condizioni meno comuni come la malattia di Chagas e l’amiloidosi ...

