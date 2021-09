Maciste all’inferno, un film del 1926 per la preapertura Giornate del Cinema Muto (Di giovedì 30 settembre 2021) Maciste all’inferno di Guido Brignone, 1926, nella copia proveniente dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, è il film scelto per la preapertura della 40.ma edizione delle Giornate del Cinema Muto venerdì 1 ottobre alle 20.45 al Teatro Zancanaro di Sacile. Una tradizione ormai, che ogni anno conferma il rapporto di amicizia e riconoscenza tra le città del Noncello e del Livenza, in ricordo degli anni in cui il festival, per l’indisponibilità dello storico Teatro Verdi di Pordenone, si svolse a Sacile. La serata è realizzata in collaborazione con il Comune di Sacile e la partecipazione del Rotary Club Sacile Centenario. Dante Alighieri, nell’anno del settimo centenario della morte, è il nume tutelare di Maciste ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 settembre 2021)di Guido Brignone,, nella copia proveniente dal Museo Nazionale deldi Torino, è ilscelto per ladella 40.ma edizione delledelvenerdì 1 ottobre alle 20.45 al Teatro Zancanaro di Sacile. Una tradizione ormai, che ogni anno conferma il rapporto di amicizia e riconoscenza tra le città del Noncello e del Livenza, in ricordo degli anni in cui il festival, per l’indisponibilità dello storico Teatro Verdi di Pordenone, si svolse a Sacile. La serata è realizzata in collaborazione con il Comune di Sacile e la partecipazione del Rotary Club Sacile Centenario. Dante Alighieri, nell’anno del settimo centenario della morte, è il nume tutelare di...

udine20 : Maciste all’inferno, un film del 1926 per la preapertura Giornate del Cinema Muto - - rotovisor : RT @cinematografoIT: Al via domani 1 ottobre le 40° Giornate del Cinema Muto. Preapertura con Maciste all'inferno di Guido Brignone. Accomp… - cinematografoIT : Al via domani 1 ottobre le 40° Giornate del Cinema Muto. Preapertura con Maciste all'inferno di Guido Brignone. Acc… - CinecittaNews : 'Maciste all'Inferno' alle Giornate del Cinema Muto - pordenoneoggi : Giornate cinema muto, preapertura l’1 con Maciste all’inferno -

Ultime Notizie dalla rete : Maciste all’inferno 'Maciste all'Inferno' alle Giornate del Cinema Muto Cinecittà News