Maccabi Haifa prima isreaeliana all' Olympiastadion | ' Qui tante atrocità'

Corriere dello Sport

BERLINO (Germania) - L'incontro di stasera di Conference League tra Union Berlino e' non è solo un normale incontro di calcio , ma qualcosa in più. Per la prima volta infatti una squadra israeliana giocherà in quello che è stato l'' Olympiastadion ' della capitale ...FC Union Berlin vsFC: Federico Botti UECL - F. C. Copenhagen vs Lincoln Red Imps FC: Calogero Destro UECL - FC Basel 1893 vs FC Kairat Almaty : Manuel Favia UECL - Feyenoord vs SK ..."Non è solo una partita per noi", afferma Bakhar, tecnico della formazione bianconeroverde, impegnata in Conference League con l'Union Berlino ...La formazione bianconeroverde affronterà l'Union Berlino in Conference League: "Qui sono avvenute atrocità", afferma il tecnico Bakhar ...