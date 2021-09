Ma è normale che Giletti porti in tv “il dentista che dice di curare il Covid?” | VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) La vasta eco del no vax italiano che in Irlanda ha convinto un suo amico – affetto da Covid – ad abbandonare l’ospedale in cui era ricoverato per affidarsi alle (non certificate) cure domiciliari ha smosso molte coscienze, ma sembra non aver varcato le sorti degli studi di La7. Ieri sera, tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di “Non è l’Arena” c’era anche Andrea Stramezzi, il dentista che dice di essere in grado di curare il Covid. E lì, nello studio di Massimo Giletti, è andato in scena un acceso confronto con il virologo Fabrizio Pregliasco. Stramezzi Vs pregliasco (chiosa finale di Sgarbi)#NonelArena@AStramezzi@preglias pic.twitter.com/fmp87f3VJR — Francesco Mereu 2 (@fracchio 2) September 29, 2021 Andrea Stramezzi a “Non è L’Arena” che diventa il palco dei no ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) La vasta eco del no vax italiano che in Irlanda ha convinto un suo amico – affetto da– ad abbandonare l’ospedale in cui era ricoverato per affidarsi alle (non certificate) cure domiciliari ha smosso molte coscienze, ma sembra non aver varcato le sorti degli studi di La7. Ieri sera, tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di “Non è l’Arena” c’era anche Andrea Stramezzi, ilchedi essere in grado diil. E lì, nello studio di Massimo, è andato in scena un acceso confronto con il virologo Fabrizio Pregliasco. Stramezzi Vs pregliasco (chiosa finale di Sgarbi)#NonelArena@AStramezzi@preglias pic.twitter.com/fmp87f3VJR — Francesco Mereu 2 (@fracchio 2) September 29, 2021 Andrea Stramezzi a “Non è L’Arena” che diventa il palco dei no ...

