“Ma chi c…. lo ha raccomandato?”: l’ex campione accusa il Barcellona (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Barcellona cade a pezzi e l’ex blaugrana prende di mira il mercato del club catalano: l’incredibile attacco al tecnico olandese Due partite in Champions League, due 3-0 subiti senza scoccare un solo tiro verso la porta avversaria. Per una volta, il Barcellona entra nei libri di record dal lato sbagliato, complice un degrado tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilcade a pezzi eblaugrana prende di mira il mercato del club catalano: l’incredibile attacco al tecnico olandese Due partite in Champions League, due 3-0 subiti senza scoccare un solo tiro verso la porta avversaria. Per una volta, ilentra nei libri di record dal lato sbagliato, complice un degrado tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

