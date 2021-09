Lutto nel mondo dell’handbike | muore il campione Andrea Conti

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Da una settimana era in coma Si è spento nelle ultime ore ilitaliano di HandBike,. Il corridore aveva ottenuto il successo in tre edizioni del Giro d’Italia nel 2015, 2016 e 2019. Fatale l’incidente, che per molti ha ricordato quello di cui è stato vittima Alex Zanardi, di una settimana fa. Durante un allenamento si era scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta.era subito stato trasportato, in gravissime condizioni, all’ospedale di Borgo Trento. Purtroppo dopo una settimana il suo cuore ha smesso di battere. Leggi anche: “La Grande Staffetta”: il documentario su Alex Zanardi e sul suo ultimo progetto L’uomo, che aveva 51 anni, si stava allenando, in vista di una gara, sulla strada provinciale Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese. Era conosciuto come il “ciclista ...