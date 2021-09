Lutto nel mondo del cinema: muore la star dei film Disney (Di giovedì 30 settembre 2021) Lutto nel mondo del cinema: ci ha lasciato uno degli attori più amati della storia del cinema e della Disney. Un vero e proprio dramma. Lutto Disney (Google AdobeStock)I film della Disney, le storie per ragazzi partorite dalla mente del grande e compianto Walt, a partire dagli anni ’60, hanno hanno caratterizzato le nostre vite. E ancora oggi, quando vanno in onda anche i film più datati, a distanza di decenni, sono capaci di lasciarci con il fiato sospeso. Lutto nel mondo del cinema: ci lascia star dei film Disney Tommy Kirk era una leggenda: ce lo ricordiamo tutti nella pellicola “Zanna Gialla”: ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 settembre 2021)neldel: ci ha lasciato uno degli attori più amati della storia dele della. Un vero e proprio dramma.(Google AdobeStock)Idella, le storie per ragazzi partorite dalla mente del grande e compianto Walt, a partire dagli anni ’60, hanno hanno caratterizzato le nostre vite. E ancora oggi, quando vanno in onda anche ipiù datati, a distanza di decenni, sono capaci di lasciarci con il fiato sospeso.neldel: ci lasciadeiTommy Kirk era una leggenda: ce lo ricordiamo tutti nella pellicola “Zanna Gialla”: ...

