Lutto nel cinema, addio all’attore che ha incollato tanti di noi alla tv. Trovato morto in casa (Di giovedì 30 settembre 2021) Nessun crimine sospetto dietro la triste scomparsa di una delle star indiscusse dei lungometraggi targati Walt Disney. Tommy Kirk, lo scorso martedì 28 settembre, è stato Trovato senza vita all’interno del suo appartamento di Las Vegas e non c’era più nulla da fare per lui. La sua dipartita è stata annunciata tramite Facebook dall’interprete Paul Petersen. Pensare che la scintillante carriera di Tommy Kirk ha visto il declino quando la The Walt Disney Company è venuta a conoscenza della sua omosessualità. Non solo, perché a determinarne la fine è stata la sua dipendenza dalle droghe, che lo ha portato anche ad un arresto nel 1964. Negli anni Settanta, allora, decise di rivoluzionare la sua esistenza. Tommy Kirk, morto l’attore di capolavori Disney Tommy Kirk era nato a Louisville (Kentucky, Stati Uniti) il 10 dicembre 1941 e avrebbe ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 30 settembre 2021) Nessun crimine sospetto dietro la triste scomparsa di una delle star indiscusse dei lungometraggi targati Walt Disney. Tommy Kirk, lo scorso martedì 28 settembre, è statosenza vita all’interno del suo appartamento di Las Vegas e non c’era più nulla da fare per lui. La sua dipartita è stata annunciata tramite Facebook dall’interprete Paul Petersen. Pensare che la scintillante carriera di Tommy Kirk ha visto il declino quando la The Walt Disney Company è venuta a conoscenza della sua omosessualità. Non solo, perché a determinarne la fine è stata la sua dipendenza dalle droghe, che lo ha portato anche ad un arresto nel 1964. Negli anni Settanta, allora, decise di rivoluzionare la sua esistenza. Tommy Kirk,l’attore di capolavori Disney Tommy Kirk era nato a Louisville (Kentucky, Stati Uniti) il 10 dicembre 1941 e avrebbe ...

