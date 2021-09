Lutto a Beautiful L’attore è morto nelle scorse ore | una vita di successi e di drammi familiari

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Un graveha colpito la famiglia di ‘’, la famosissima soap opera in onda da tantissimi anni. Uno degli attori della stessa è decedutoore lasciando tutti nel dolore più profondo. Ladell’uomo è stata caratterizzata da molte problematiche e tragedie di natura familiare. Se n’è andato all’età di 73 anni nella giornata di mercoledì 29 settembre. Oltre a ‘’, aveva lavorato a ‘Sentieri’ ed era anche stato sposato con una grandissima attrice di fama internazionale. Il pubblico se lo ricorda in particolare per le sue interpretazioni in queste due soap opera. Nato nel 1948, ha subito un grandissimo dramma familiare il 18 ottobre del 2007. Dovette infatti dire addio a suo figlio, che morì a causa di un annegamento in piscina, mentre si trovavano ...