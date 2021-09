Lutto a Beautiful | l’addio dell’attore dopo la tragedia familiare

Leggi su chenews

(Di giovedì 30 settembre 2021) E’ morto all’età di 73 anni Michael Tylo. Il noto attore statunitense si era fatto conoscere nel nostro paese grazie alle sue interpretazioni nelle soap operae Sentieri. In passato ha vissuto un’enormein famiglia. Michael Tylo (Getty Images)Michael Tylo è scomparso all’età di 73 anni. La sua morte è stata annunciata da Nancy Uscher, preside del College of Fine Arts dell’Università del Nevada, a Las Vegas, dove era professore di cinema. Non sono state rese note le cause del decesso avvenuto nella giornata del 29 settembre. L’attore era conosciuto principalmente ai fan delle soap opera e delle serie tv. Infatti, aveva preso parte a numerosi progetti, tra tutti ricordiamoe Sentieri, le due soap che lo hanno avvicinato e fatto apprezzare al pubblico italiano. Ma soprattutto per essere ...