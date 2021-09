L’uomo dei ghiacci -The Ice road con Liam Neeson, al cinema dal 25 novembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 25 novembre uscirà il film, “L’uomo dei ghiacci – The Ice road”, diretto da Jonathan Hensleigh (già regista di The Punisher e sceneggiatore di Armageddon, Jumanji, Die Hard: duri a morire e Coin Air). Di cosa parla “L’uomo dei ghiacci -The Ice road” In L’uomo dei ghiacci, l’iconico Liam Neeson torna ad essere protagonista accanto a Laurence Fishburne di un action thriller ambientato nell’estremo nord del Canada. In un ambiente impervio e ostile si sviluppa la storia ricca di adrenalina che vede infatti, Neeson interpretare un autista di camion esperto di guida sul ghiaccio alle prese con una missione di salvataggio impossibile. Lottando contro lo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 25uscirà il film, “dei– The Ice”, diretto da Jonathan Hensleigh (già regista di The Punisher e sceneggiatore di Armageddon, Jumanji, Die Hard: duri a morire e Coin Air). Di cosa parla “dei-The Ice” Indei, l’iconicotorna ad essere protagonista accanto a Laurence Fishburne di un action thriller ambientato nell’estremo nord del Canada. In un ambiente impervio e ostile si sviluppa la storia ricca di adrenalina che vede infatti,interpretare un autista di camion esperto di guida sulo alle prese con una missione di salvataggio impossibile. Lottando contro lo ...

imodtwitting : RT @giuliaselvaggi2: @matteosalvinimi Vedi: la condanna morale per l’uso dei social da parte di Morisi ( e ora, come vedo, da parte tua) no… - grebxy : Voi mi state dicendo che se una donna ve la da al primo appuntamento non si può aspettare nulla di serio ma se l'uo… - ascension_cs : RT @robyorange: @ElisabettaCari4 Veramente leggere le sue parole lo fanno amare e rispettare ancora di più un uomo d’altri tempi con dei va… - robyorange : @ElisabettaCari4 Veramente leggere le sue parole lo fanno amare e rispettare ancora di più un uomo d’altri tempi co… - grandecomero : @GassmanGassmann Una vergogna. L’uomo che ha aiutato gli ultimi con ogni mezzo, che è povero, condannato a un’enorm… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo dei L’uomo delle castagne, la recensione: il caso è servito su Netflix Movieplayer.it