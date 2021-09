Luna Park, la recensione: Due sorelle divise nella Roma degli anni ’60 (Di giovedì 30 settembre 2021) La nostra recensione di Luna Park, la nuova serie originale Italiana di Netflix, scritta da Isabella Aguilar e interpretata da Simona Tabasco e Lia Grieco, in piattaforma dal 30 settembre. Ambizione e passione. Con queste parole in mente iniziamo la nostra recensione di Luna Park, la nuova serie originale italiana Netflix, disponibile sulla piattaforma streaming dal 30 settembre. Sono evidenti entrambi gli aspetti nella costruzione del nuovo lavoro di Isabella Aguilar: il primo nella voglia di mettere in piedi qualcosa di articolato e ricco di personaggi e spunti da sviluppare; il secondo nella dedizione e cura per un'ambientazione suggestiva, che non è solo quella del Luna Park del titolo, a cui fanno ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) La nostradi, la nuova serie originale Italiana di Netflix, scritta da Isabella Aguilar e interpretata da Simona Tabasco e Lia Grieco, in piattaforma dal 30 settembre. Ambizione e passione. Con queste parole in mente iniziamo la nostradi, la nuova serie originale italiana Netflix, disponibile sulla piattaforma streaming dal 30 settembre. Sono evidenti entrambi gli aspetticostruzione del nuovo lavoro di Isabella Aguilar: il primovoglia di mettere in piedi qualcosa di articolato e ricco di personaggi e spunti da sviluppare; il secondodedizione e cura per un'ambientazione suggestiva, che non è solo quella deldel titolo, a cui fanno ...

Advertising

SerieTvserie : Luna Park, un “Paradiso” in formato Netflix, sempre più in cerca di good vibes: la recensione - tvblogit : Luna Park, un “Paradiso” in formato Netflix, sempre più in cerca di good vibes: la recensione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Luna Park, su Netflix in streaming da oggi - cinemaniaco_fb : ?????????????? Luna Park, la recensione: Due sorelle divise nella Roma degli anni ’60 - andreafrancesco : RT @badtasteit: #LunaPark: la creatrice Isabella Aguilar e il cast presentano la nuova serie #Netflix ambientata negli anni '60 https://t.c… -