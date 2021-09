Luis Enrique | «Italia? Il nostro psicologo dice che arriverà presto il giorno in cui perderanno»

(Di giovedì 30 settembre 2021), ct della Spagna, ha parlato così in vista della sfida contro l’. Le sue dichiarazioni, ct della Spagna, ha parlato così in vista della sfida contro l’– «Sono al top, hanno meritato di essere campioni e stanno continuando la striscia di partite senza sconfitte. Comeililin cui. È una squadra di altissimo livello, con una filosofia simile alla nostra. Non so chi sarà convocato, hanno degli infortuni ma spero che sia di nuovo una partita spettacolare». BARCELLONA – «Laporta non credo abbia il mio numero. Sono il CT della Spagna, ho firmato due volte ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - José Mourinho é il primo allenatore della Roma a perdere il suo primo derby di Serie A sulla panchina gialloros… - CalcioNews24 : Le parole del ct della #Spagna - MundoNapoli : Luis Enrique: “Fabian potrà tornare, il suo livello è alto” - ILOVEPACALCIO : Spagna, Luis Enrique: «Italia top, ma il nostro psicologo dice che presto perderanno» - Ilovepalermocalcio - _SiGonfiaLaRete : Spagna, Luis Enrique: “L’Italia prima o poi perderà. Gli azzurri hanno una filosofia simile alla nostra” -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Enrique

, ct della Spagna, ha parlato così in vista della sfida contro l'Italia. Le sue dichiarazioni, ct della Spagna, ha parlato così in vista della sfida contro l'Italia. ITALIA - "...La sfida contro la squadra diè stuzzicante e promette il tutto esaurito, pur con la capienza attuale fissata al 50%. A oggi, infatti, secondo quanto comunica la Figc, sono stati venduti ...Italia-Spagna Nations League spettatori, venduti più di 22 mila biglietti per la sfida in programma il prossimo 6 ottobre a San Siro.Fabian Ruiz non fa parte dei calciatori convocati per la gara della Spagna in Nations League. Il CT però è fiducioso in vista del futuro.