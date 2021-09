Lucca | sacerdote fermato dalla polizia con cocaina in auto | segnalato alla prefettura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Aveva appena comprato la dose di giornata quando gli agenti dellastradale lo hannoper un controllo nei pressi della pineta locale che fungeva da piazza di spaccio. È successo il 30 settembre a: protagonista della vicenda è un parroco. Nessuna ipotesi di reato è stata notificata al religioso, che aveva addosso giusto la quantità minima per l’uso personale e dunque si è visto semplicemente segnalarecome assuntore. Il prete è statonel cuore della notte sull’Aurelia, tra Torre del Lago () e Migliarino (Pisa), dopo essere stato seguito per qualche minutoPolstrada. A catturare l’attenzione della pattuglia, la scena dell’uomo vestito in abiti civili che poco prima, completamente al ...