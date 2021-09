Luca Marini prende ad esempio Valentino Rossi (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mondiale di MotoGP sta per concludersi: mancano poche gare e poi anche questa stagione 2021 sarà archiviata. Uno dei piloti che corre sulle varie piste del mondo, è Luca Marini che con la sua Ducati sta cercando di imparare tutti i trucchi del mestiere. Uno degli “avversari” da cui prende esempio è sicuramente Valentino Rossi. Per VR46 è in arrivo un nuovo sponsor Luca Marini in MotoGP si ispira ai più grandi: quali le sue parole? Luca Marini ha esordito in MotoGP quest’anno. Il rookie ha imparato e sta imparando moltissimo dai grandi piloti contro i quali gareggia soprattutto da uno: Valentino Rossi. I fratelli si trovano nel fondo della classifica, ma per nessuno dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mondiale di MotoGP sta per concludersi: mancano poche gare e poi anche questa stagione 2021 sarà archiviata. Uno dei piloti che corre sulle varie piste del mondo, èche con la sua Ducati sta cercando di imparare tutti i trucchi del mestiere. Uno degli “avversari” da cuiè sicuramente. Per VR46 è in arrivo un nuovo sponsorin MotoGP si ispira ai più grandi: quali le sue parole?ha esordito in MotoGP quest’anno. Il rookie ha imparato e sta imparando moltissimo dai grandi piloti contro i quali gareggia soprattutto da uno:. I fratelli si trovano nel fondo della classifica, ma per nessuno dei ...

EliSoglio : RT @CorriereBN: Il pilota di MotoGp Luca Marini e la gara per aiutare i sordociechi. L’obiettivo è creare un primo network di aziende per f… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi e Luca #Marini a pari punti in classifica #MotoGP. Il rookie sta imparando alcuni segreti da suo… - infoitsport : MotoGP, Valentino Rossi-Luca Marini quota 28: “Abbiamo una velocità simile” - J30NGJAEHYVN : RT @gponedotcom: Luca Marini corre con la Lega del Filo d'Oro per i ragazzi disabili: Il progetto si chiama 'Programma 10 e lode', il pilot… - corsedimoto : MOTOGP - Valentino #Rossi e Luca #Marini a pari punti in classifica #MotoGP. Il rookie sta imparando alcuni segreti… -