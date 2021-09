Lozano, l'ex intermediario: "Lozano brillerà: ecco il suo segreto" (Di giovedì 30 settembre 2021) Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario esperto di calcio messicano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Hirving Lozano. Di seguito quanto dichiarato: "In Messico sono convinti che si riprenderà il posto da titolare, attualmente è in co-abitazione con Politano. Non sono arrabbiati con Spalletti, sono molto fiduciosi perché per ora lui sta pagando il brutto infortunio patito. Peraltro l’abbondanza sta facendo benissimo al Napoli. Si può esaltare con la spinta del pubblico? Anche nei momenti bui di quando Ancelotti lo metteva centravanti si lasciava scivolare addosso le critiche. Lui è abituato a giocare con il pubblico, il ragazzo è freddo ma perbene, riceverà una spinta maggiore. Con la gente allo stadio, brillerà". FOTO IMAGO "Cosa penso di Johan Vásquez, difensore messicano ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Alessandro Monfrecola, agente edesperto di calcio messicano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Hirving. Di seguito quanto dichiarato: "In Messico sono convinti che si riprenderà il posto da titolare, attualmente è in co-abitazione con Politano. Non sono arrabbiati con Spalletti, sono molto fiduciosi perché per ora lui sta pagando il brutto infortunio patito. Peraltro l’abbondanza sta facendo benissimo al Napoli. Si può esaltare con la spinta del pubblico? Anche nei momenti bui di quando Ancelotti lo metteva centravanti si lasciava scivolare addosso le critiche. Lui è abituato a giocare con il pubblico, il ragazzo è freddo ma perbene, riceverà una spinta maggiore. Con la gente allo stadio,". FOTO IMAGO "Cosa penso di Johan Vásquez, difensore messicano ...

