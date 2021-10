Love Is In The Air, Puntate Turche: Eda Scopre Che Serkan ha Un Tumore! (Di giovedì 30 settembre 2021) Anticipazioni Love Is In The Air, Puntate Turche: Serkan ha un tumore al cervello ed Eda, sconvolta, viene a saperlo. Il grande cambiamento di Bolat causato dalla malattia porta i due a separarsi… A Love Is In The Air, gli ostacoli che la coppia di protagonisti deve affrontare sono davvero tantissimi. Dopo la perdita di memoria di Serkan, che per fortuna si risolverà, Bolat dovrà fare i conti con un altro brutto problema di salute che lo allontanerà da Eda. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, Puntate Turche: Serkan ha il tumore al cervello! Quando tra Eda e Serkan tutto sembra andare a gonfie vele ed i due sono sempre più felici ed innamorati, Bolat fa una scoperta ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 30 settembre 2021) AnticipazioniIs In The Air,ha un tumore al cervello ed Eda, sconvolta, viene a saperlo. Il grande cambiamento di Bolat causato dalla malattia porta i due a separarsi… AIs In The Air, gli ostacoli che la coppia di protagonisti deve affrontare sono davvero tantissimi. Dopo la perdita di memoria di, che per fortuna si risolverà, Bolat dovrà fare i conti con un altro brutto problema di salute che lo allontanerà da Eda. Ecco che cosa sta per succedere. AnticipazioniIs In The Air,ha il tumore al cervello! Quando tra Eda etutto sembra andare a gonfie vele ed i due sono sempre più felici ed innamorati, Bolat fa una scoperta ...

