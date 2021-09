Love is in the air, le anticipazioni del 1° ottobre: Engin e Piril presto genitori (Di giovedì 30 settembre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata venerdì 1 ottobre. Una gravidanza a sorpresa sconvolge i piani dei nostri protagonisti. La coppia Piril – EnginIl ritorno di Serkan a Istanbul ha riportato la vita della Art Life ad un anno prima. O quasi… Eda non vuole accettare che il suo amore non ricordi più nulla di lei e così si dà da fare fin da subito per risvegliare i sentimenti che l’amnesia del Bolat gli ha fatto dimenticare. Selin ha raccontato tante bugie a Serkan, mettendolo in guardia dalla Yildiz: “Eda ti ha manipolato e ti ha fatto diventare una persona totalmente diversa da quella che sei sempre stato” le parole della manager delle pubbliche relazioni. A nulla è servito parlare con Engin, che gli ha raccontato più volte la storia che ha vissuto con Eda. Una storia ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 settembre 2021)is in the air: prossima puntata venerdì 1. Una gravidanza a sorpresa sconvolge i piani dei nostri protagonisti. La coppiaIl ritorno di Serkan a Istanbul ha riportato la vita della Art Life ad un anno prima. O quasi… Eda non vuole accettare che il suo amore non ricordi più nulla di lei e così si dà da fare fin da subito per risvegliare i sentimenti che l’amnesia del Bolat gli ha fatto dimenticare. Selin ha raccontato tante bugie a Serkan, mettendolo in guardia dalla Yildiz: “Eda ti ha manipolato e ti ha fatto diventare una persona totalmente diversa da quella che sei sempre stato” le parole della manager delle pubbliche relazioni. A nulla è servito parlare con, che gli ha raccontato più volte la storia che ha vissuto con Eda. Una storia ...

