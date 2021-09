Love is in the Air, anticipazioni oggi 30 settembre: Serkan succube di Selin (Di giovedì 30 settembre 2021) anticipazioni della puntata di giovedì 30 settembre di Love is in the Air, quarto appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Saranno giorni molto complicati per Eda: Serkan pende dalle labbra di Selin e si fida solo delle parole della pr. Eda va all’attacco ma trova un. Bolat freddo e distaccato Vediamo insieme. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Eda sta cercando di riconquistare Serkan. Ed ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 30 settembre 2021)della puntata di giovedì 30diis in the Air, quarto appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Saranno giorni molto complicati per Eda:pende dalle labbra die si fida solo delle parole della pr. Eda va all’attacco ma trova un. Bolat freddo e distaccato Vediamo insieme.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Eda sta cercando di riconquistare. Ed ...

