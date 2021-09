Love is Air, ‘Una Vita’ e ‘Scene da un Matrimonio”: i cambiamenti definitivi del sabato e domenica (Di giovedì 30 settembre 2021) Si avvicina l’appuntamento con “Love is in the Air” del week-end. Ci saranno delle (piccole) novità: scopriamo quali. cambiamenti anche per quanto riguarda “Scende da un Matrimonio” di Anna Tatangelo e soprattutto “Una Vita“. “Scene da un Matrimonio” anticipato al sabato. “Amici” resta di domenica Da questo fine settimana “Amici 21” sarebbe dovuto tornare il sabato pomeriggio come è sempre stato, quindi in questo caso il 2 ottobre. Invece Mediaset ha deciso di tenerlo di domenica. Perciò sarà il competitor di Canale 5 di “domenica In” su Rai 1. Poi dalle 16:30 ci sarà “Verissimo”. “Scene da un Matrimonio“, invece, verrà anticipato al sabato, dalle 14:10 alle 15:40 prima di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 settembre 2021) Si avvicina l’appuntamento con “is in the Air” del week-end. Ci saranno delle (piccole) novità: scopriamo quali.anche per quanto riguarda “Scende da un” di Anna Tatangelo e soprattutto “Una Vita“. “Scene da un” anticipato al. “Amici” resta diDa questo fine settimana “Amici 21” sarebbe dovuto tornare ilpomeriggio come è sempre stato, quindi in questo caso il 2 ottobre. Invece Mediaset ha deciso di tenerlo di. Perciò sarà il competitor di Canale 5 di “In” su Rai 1. Poi dalle 16:30 ci sarà “Verissimo”. “Scene da un“, invece, verrà anticipato al, dalle 14:10 alle 15:40 prima di ...

