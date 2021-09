«Love For Sale», il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga (Di giovedì 30 settembre 2021) Love For Sale è il titolo del nuovo album che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di Cheek To Cheek. Il disco verrà pubblicato il prossimo 1° ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Love For Sale è il titolo del nuovo album che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di Cheek To Cheek. Il disco verrà pubblicato il prossimo 1° ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti.

Ultime Notizie dalla rete : Love For I dischi da ascoltare a ottobre 2021 'Love for Sale' Tony Bennett & Lady Gaga (1 ottobre) Tony Bennett che si ritira dalle scene, una nuova occasione per Lady Gaga di misurarsi con il grande repertorio americano, il sequel di Cheek to ...

No Time to Die - recensione Billy Magnussen, simpatico attore scoperto con Game Night e poi con la serie Made for Love, è un agente CIA, collega dell'amico per sempre Felix Leiter, che è nuovamente interpretato da Jeffrey ...

Lady Gaga e Tony Bennett, «Love for Sale» è l ultimo disco insieme Vanity Fair Italia I LOVE LEGO: La mostra sui mattoncini colorati, fa tappa al Museo degli Innocenti di Firenze Le opere del Museo degli Innocenti di Firenze dialogheranno con la mostra in una sintesi tra passato e contemporaneo ...

LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata del 30 settembre e 1° ottobre 2021 Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 30 settembre e venerdì 1° ottobre 2021: Aydan dice a Serkan che lo farà visitare da un altro medico e che gli organizzerà una grand ...

