Lotito si presenta in Figc e Gravina lo manda via | “Sei squalificato”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Scoppia il casoin Federcalcio. Il presidente della Lazio è arrivato oggi nella sede della, pensando di poter partecipare in virtù della decisione del Collegio di garanzia dello sport di chiedere alla Corte federale d`appello di "rivalutare" la sanzione sul caso tamponi, i 12 mesi della condanna in secondo grado. Ma il presidente federale Gabrielelo ha stoppato: "Sei". A quel puntoè stato costretto a uscire ma lascia via Allegri con parole sarcastiche: "È una situazione kafkiana".

