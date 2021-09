Lotito escluso dal Consiglio federale | «Situazione kafkiana»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente della Lazio Claudioha dovuto lasciare la Federcalcio, dove ha preso il via ilodierno al quale si era presentato per potervi partecipare. La causa dell’impedimento, a quanto sostiene il patron, è l’inibizione di un anno per il caso tamponi, mentre il patron biancoceleste ritiene di essere idoneo a partecipare L'articolo

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha dovuto lasciare la Federcalcio, dove ha preso il via il Consiglio federale odierno al quale si era presentato per potervi partecipare. La causa dell'impedim ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo che è arrivato in Federcalcio questa mattina, il Presidente della Lazio Claudio Lot ...