Lotito e i medici, ecco perché va ridotta la pena

Corriere dello Sport

La spunta sempre, aveva ragione lui, lo dicono le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni . Le incriminazioni più gravi del caso "tamponi" sono cadute, il presidente e isono ...Le sanzioni sono legittime, i fatti sono stati ricostruiti con precisione, ma bisogna ridurre le inibizioni die dei duesociali perché il quadro delle responsabilità è meno grave. Lo dice il Collegio di Garanzia dello Sport spiegando le due decisioni sul caso tamponi - Lazio e chiedendo alla ...Torna di moda il caso tamponi in casa Lazio. Le pene di Lotito e dei medici dovrebbero essere ridotte: i dettagli Con l’arrivo delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia, in casa Lazio ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Processato, giudicato, condannato, quasi giustiziato ma alla fine riabilitato. Come ripo ...