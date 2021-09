Lotito allontanato dal Consiglio FIGC | «Gravina mi ha detto di lasciare»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Claudiocacciato dal: ecco le parole del presidente della Lazio dopo la decisione diIl presidente della Lazio Claudio, recatosi in mattinata ina Roma, ha lasciato anzitempo la sede senza partecipare ai lavori delFederale. Le sue parole all’uscita: «Ci penseranno gli avvocati. Andate a leggere la sentenza, vedrete se è stato annullato quanto conferito e se la sanzione esiste ancora. Sapevano dal 7 settembre che avrei avuto diritto a partecipare, ora mi viene impedito nonostante sia stato eletto democraticamente. I termini della sentenza sono stati chiariti e alcuni temi sono caduti. Culpa e negligenza annullata, culpa e vigilando annullata, responsabilità diretta annullata. Sono stato rinviato perché non si è tenuto ...

Claudiocacciato dal Consiglio FIGC: ecco le parole del presidente della Lazio dopo la decisione di Gravina Il presidente della Lazio Claudio, recatosi in mattinata in FIGC a Roma, ha lasciato anzitempo la sede senza partecipare ai lavori del Consiglio Federale. Le sue parole all'uscita: "Ci penseranno gli avvocati. Andate a leggere ...Commenta per primo Urbano Cairo e Claudioli avevamo lasciati lo scorso 18 maggio sugli spalti dell'Olimpico di Roma a battibeccare, con il presidente del Torino poiquasi di peso dagli altri presenti : era finita così l'...Incidente diplomatico stamattina in Federcalcio dove Claudio Lotito è stato cortesemente allontanato dal presidente Gravina prima del Consiglio Federale. A raccontare quanto successo è stato lo stesso ...Lotito riporta le parole di Gravina: "Cosa mi ha detto? ‘Invito Lotito a uscire dall’aula perché per noi è ancora squalificato'. Se uno ha una sentenza, da quel momento, dall’atto di notifica in poi è ...