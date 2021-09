Lotito allontanato dal Consiglio federale | “Ecco cosa mi ha detto Gravina Adesso ci penseranno gli avvocati”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente della Lazio, Claudio, non ha potuto partecipare al, riunitosi alle ore 12. Il numero uno dei biancocelesti ha lasciato la sede della FIGC e prima di andar via ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando l’accaduto: “mi ha? Siamo a un livello kafkiano. Mi hache non potevo partecipare perché sono ancora squalificato. Che farò? Ora ci pensano gli. Se sono dispiaciuto? Lasciate perdere i commenti personali. Il diritto non viene interpretato, ma viene applicato. Dire che la sentenza non preveda l’annullamento del provvedimento probabilmente è una lettura completamente diversa da quella che è la sentenza stessa. Ce l’avete, la potete leggere, poi capite se è stato annullato quanto ...

Il patron della Lazio si era recato in via Allegri per prendere parte alla riunione del consiglio, ma a causa del "caso tamponi" è stato. "Siamo a un livello kafkiano - ha dettoai ...Ma perchési è comunque presentato? Il presidente della Lazio è convinto di avere tutto il diritto di riprendere posto in Consiglio. È un parere dei suoi legali, figlio del pronunciamento ...Il presidente della Lazio si era presentato per partecipare al Consiglio Federale ma è stato allontanato da Gravina: Una situazione kafkiana.Lotito riporta le parole di Gravina: "Cosa mi ha detto? ‘Invito Lotito a uscire dall’aula perché per noi è ancora squalificato'. Se uno ha una sentenza, da quel momento, dall’atto di notifica in poi è ...