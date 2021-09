Liverpool-Manchester City, tutte le statistiche del super match (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Liverpool non perde due partite consecutive di campionato contro il Manchester City da una serie di quattro tra il 1935 e il 1937, perdendo 4-1 nell’ultima sfida a febbraio. Il Manchester City ha vinto sul campo del Liverpool 4-1 la scorsa stagione, mettendo fine a una serie di 17 trasferte senza vittorie in casa dei Reds in campionato (5N, 12P). I Citizens non vincono due partite consecutive di campionato ad Anfield dal gennaio 1953. Il Liverpool ha vinto solo una delle ultime sette partite di Premier League contro una squadra campione in carica (2N, 4P), battendo il Manchester City 3-1 in casa nella stagione in cui i Reds hanno vinto il titolo, nel 2019-20. Il Liverpool è l’unica squadra ancora imbattuta in questa ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilnon perde due partite consecutive di campionato contro ilda una serie di quattro tra il 1935 e il 1937, perdendo 4-1 nell’ultima sfida a febbraio. Ilha vinto sul campo del4-1 la scorsa stagione, mettendo fine a una serie di 17 trasferte senza vittorie in casa dei Reds in campionato (5N, 12P). I Citizens non vincono due partite consecutive di campionato ad Anfield dal gennaio 1953. Ilha vinto solo una delle ultime sette partite di Premier League contro una squadra campione in carica (2N, 4P), battendo il3-1 in casa nella stagione in cui i Reds hanno vinto il titolo, nel 2019-20. Ilè l’unica squadra ancora imbattuta in questa ...

