LIVE – Sinner-Gerasimov 4-1 | secondo turno Atp Sofia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Jannik Sinner ed Egor Gerasimov, valevole per il secondo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. L'azzurro esordirà sul cemento bulgaro affrontando l'insidioso bielorusso, dall'alto della testa di serie numero 1 e avendo conquistato il torneo in questione nel 2020; dopo aver usufruito di un bye al primo turno, Sinner tenterà di domare l'impeto di Gerasimov al servizio, operazione fallita anche per un ottimo giocatore come Vasek Pospisil. Italiano favorito dal pronostico e tatticamente con più soluzioni dell'opponente bielorusso, ma sarà il campo a parlare. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale sul match, durante il pomeriggio (intorno alle ore 17) di ...

