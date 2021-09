LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca, Eurolega basket in DIRETTA: orario e canale tv. Inizia la regular season (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amici di OA Sport. Benvenuti a questa DIRETTA LIVE per la prima giornata di regular season della Turkish Airlines Euroleague. A sfidarsi l’Olimpia Milano e il CSKA Mosca, due squadre annoverate tra le pretendenti per arrivare fino in fondo alla massima competizione europea. Entrambe le compagini sono arrivate alla Final Four nella passata stagione (l’Olimpia Milano mancava all’appello da 29 anni, mentre l’Armata Rossa negli ultimi anni è sempre arrivata tra le migliori quattro squadre d’Europa). In quell’occasione, a spuntarla, furono le Scarpette Rosse col punteggio di 83-73. Entrambe le squadre hanno cambiato alcuni ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amici di OA Sport. Benvenuti a questaper la prima giornata didella Turkish Airlines Euroleague. A sfidarsi l’e il, due squadre annoverate tra le pretendenti per arrivare fino in fondo alla massima competizione europea. Entrambe le compagini sono arrivate alla Final Four nella passata stagione (l’mancava all’appello da 29 anni, mentre l’Armata Rossa negli ultimi anni è sempre arrivata tra le migliori quattro squadre d’Europa). In quell’occasione, a spuntarla, furono le Scarpette Rosse col punteggio di 83-73. Entrambe le squadre hanno cambiato alcuni ...

