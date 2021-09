LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 84-74, Eurolega basket in DIRETTA: Capolavoro Olimpia, prima vittoria pesantissima al Forum! (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:30 Termina qui la DIRETTA LIVE della splendida vittoria dell’Olimpia Milano sul CSKA Mosca al debutto in Eurolega. Grazie a tutti voi per averci seguito, un saluto sportivo e buona serata! 22:25 Prestazione monstre di Rodriguez e di Shields, che chiudono il match con 17 punti a referto. Melli ne mette a segno 15, mentre Hines 13. Da segnalare anche l’ottimo impatto di Ricci che ha svolto un lavoro egregio in difesa ma anche a rimbalzo in attacco, lottando su ogni pallone! Al CSKA Mosca non sono bastati i 13 punti di Lundberg e i 12 di Clyburn. L’ex di turno, il nostro Daniel Hackett, ha chiuso il match con 9 punti a ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Termina qui ladella splendidadell’sulal debutto in. Grazie a tutti voi per averci seguito, un saluto sportivo e buona serata! 22:25 Prestazione monstre di Rodriguez e di Shields, che chiudono il match con 17 punti a referto. Melli ne mette a segno 15, mentre Hines 13. Da segnalare anche l’ottimo impatto di Ricci che ha svolto un lavoro egregio in difesa ma anche a rimbalzo in attacco, lottando su ogni pallone! Alnon sono bastati i 13 punti di Lundberg e i 12 di Clyburn. L’ex di turno, il nostro Daniel Hackett, ha chiuso il match con 9 punti a ...

