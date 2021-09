LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 62-59, Eurolega basket in DIRETTA: Milano avanti nel punteggio, terzo quarto di puro agonismo! (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-61 Hines perfetto dalla lunetta: 2/2 e Olimpia ancora a +9 68-61 Lundberg riporta il CSKA a -7 68-59 Sottomano di Pippo Ricci, Olimpia che vola a +9 66-59 EEEL CHAACHOOO!!! 4-0 Milano IN UN AMEN, TIME-OUT CSKA 64-59 SHAAAVOOON SHIEEELDSSS!! 15 PUNTI PER IL DANESE Un minuto di gioco nel quarto parziale e nessuna delle due squadre trova la via del canestro! Inizia l’ultimo quarto al Forum di Assago! Shields sale a 13 punti, mentre Hall e Hines ne hanno messi 11 a referto. Tra i russi, invece, 10 punti per Clyburn e Kurbanov. La preghiera di Ukhov non va dentro! Olimpia Milano che chiude il parziale sopra di 3 lunghezze! 62-59 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-61 Hines perfetto dalla lunetta: 2/2 eancora a +9 68-61 Lundberg riporta ila -7 68-59 Sottomano di Pippo Ricci,che vola a +9 66-59 EEEL CHAACHOOO!!! 4-0IN UN AMEN, TIME-OUT64-59 SHAAAVOOON SHIEEELDSSS!! 15 PUNTI PER IL DANESE Un minuto di gioco nelparziale e nessuna delle due squadre trova la via del canestro! Inizia l’ultimoal Forum di Assago! Shields sale a 13 punti, mentre Hall e Hines ne hanno messi 11 a referto. Tra i russi, invece, 10 punti per Clyburn e Kurbanov. La preghiera di Ukhov non va dentro!che chiude il parziale sopra di 3 lunghezze! 62-59 ...

