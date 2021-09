LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 44-45, Eurolega basket in DIRETTA: partita in perfetto equilibrio, si combatte punto a punto! (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Top scorer dei padroni di casa fino a qui Devon Hall con 11 punti, insieme a Rodriguez e Hines con 7 punti. Tra i moscoviti, invece, 10 punti di Clyburn e 9 di Shved. Le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo di questo match molto avvincente! Grigonius prova un buzz-beater da lontanissimo che non entra! Si chiude qui il primo tempo, con il CSKA Mosca in vantaggio di un solo punto sull’Olimpia Milano! 44-45 Shved piazza il contro-break per il vantaggio CSKA. 13 secondi alla fine del quarto! 44-43 Hines va in lunetta, ma fa solo 1/2 Poco più di un minuto alla sirena che decreterà la conclusione del secondo quarto. Il match sale di intensità! 43-43 CLYBURN METTE LA BOMBA DEL PAREGGIO 43-40 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATop scorer dei padroni di casa fino a qui Devon Hall con 11 punti, insieme a Rodriguez e Hines con 7 punti. Tra i moscoviti, invece, 10 punti di Clyburn e 9 di Shved. Le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo di questo match molto avvincente! Grigonius prova un buzz-beater da lontanissimo che non entra! Si chiude qui il primo tempo, con ilin vantaggio di un solosull’! 44-45 Shved piazza il contro-break per il vantaggio. 13 secondi alla fine del quarto! 44-43 Hines va in lunetta, ma fa solo 1/2 Poco più di un minuto alla sirena che decreterà la conclusione del secondo quarto. Il match sale di intensità! 43-43 CLYBURN METTE LA BOMBA DEL PAREGGIO 43-40 ...

