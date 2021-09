LIVE Italia-Russia, finale Mondiali U18 volley donne in DIRETTA: orario della partita (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.49: Le azzurre si affideranno ancora una volta alla potenza della schiacciatrice Ituma, top scorer con 22 punti in tre set nella sfida contro gli Stati Uniti ma tutta la squadra è cresciuta nel corso della manifestazione, giocando una buona pallavolo 2.46: Nella finale che valeva la medaglia di bronzo gli Usa hanno sconfitto 3-1 (25-23, 25-18, 2628, 25-18) la Serbia 2.43: La rassegna iridata in programma a Durango in Messico è giunto alla giornata conclusiva e l’Italia guidata da Marco Mencarelli è in finale per la quarta volta consecutiva, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che si continua a svolgere a LIVEllo giovanile Italiano. 2.40: Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.49: Le azzurre si affideranno ancora una volta alla potenzaschiacciatrice Ituma, top scorer con 22 punti in tre set nella sfida contro gli Stati Uniti ma tutta la squadra è cresciuta nel corsomanifestazione, giocando una buona pallavolo 2.46: Nellache valeva la medaglia di bronzo gli Usa hanno sconfitto 3-1 (25-23, 25-18, 2628, 25-18) la Serbia 2.43: La rassegna iridata in programma a Durango in Messico è giunto alla giornata conclusiva e l’guidata da Marco Mencarelli è inper la quarta volta consecutiva, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che si continua a svolgere allo giovanileno. 2.40: Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla ...

