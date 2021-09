LIVE Italia-Russia 0-3, finale Mondiali U18 volley donne in DIRETTA: oro russo dopo 28 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SCONFITTA DELL’Italia 4.19. Purtroppo non sono disponibili i tabellini dell’incontro e dunque vi rimandiamo alle varie cronache della gara. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide del volley internazionale. Buona giornata! 4.17: Prestazione sublime della difesa russa e della alzatrice Kobzar che è riuscita ad innescare le proprie attaccanti anche in situazione di difficoltà, a differenza di Passaro che ha dovuto fare i conti con ricezioni traballanti che l’hanno costretta ad un gioco spesso scontato e ad alzate imprecise che hanno solo favorito il muro avversario. La Russia non vinceva il Mondiale U18 dal 1993. Per l’Italia è la quarta medaglia consecutiva in questa manifestazione, la seconda di fila ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SCONFITTA DELL’4.19. Purtroppo non sono disponibili i tabellini dell’incontro e dunque vi rimandiamo alle varie cronache della gara. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide delinternazionale. Buona giornata! 4.17: Prestazione sublime della difesa russa e della alzatrice Kobzar che è riuscita ad innescare le proprie attaccanti anche in situazione di difficoltà, a differenza di Passaro che ha dovuto fare i conti con ricezioni traballanti che l’hanno costretta ad un gioco spesso scontato e ad alzate imprecise che hanno solo favorito il muro avversario. Lanon vinceva il Mondiale U18 dal 1993. Per l’è la quarta medaglia consecutiva in questa manifestazione, la seconda di fila ...

