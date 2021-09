LIVE Italia-Russia 0-3, finale Mondiali U18 volley donne in DIRETTA: azzurre d’argento, russe sul tetto del mondo (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.17: prestazione sublime della difesa russa e della alzatrice Kobzar che è riuscita ad innescare le proprie attaccanti anche in situazione di difficoltà, a differenza di Passaro che ha dovuto fare i conti con ricezioni traballanti che l’hanno costretta ad un gioco spesso scontato e ad alzate imprecise che hanno solo favorito il muro avversario 4.15: Sono bastati 75 minuti alla Russia per vincere una finale del Mondiale Under 18 a senso unico. Troppo più forte la squadra allenata da Alexander Karikov che ha preparato perfettamente la partita, mandando costantemente in difficoltà l’Italia in ricezione e riservando un trattamento particolare all’attaccante azzurra più forte, Ituma che non è riuscita mai a fare la differenza come le era riuscito nei match ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.17: prestazione sublime della difesa russa e della alzatrice Kobzar che è riuscita ad innescare le proprie attaccanti anche in situazione di difficoltà, a differenza di Passaro che ha dovuto fare i conti con ricezioni traballanti che l’hanno costretta ad un gioco spesso scontato e ad alzate imprecise che hanno solo favorito il muro avversario 4.15: Sono bastati 75 minuti allaper vincere unadel Mondiale Under 18 a senso unico. Troppo più forte la squadra allenata da Alexander Karikov che ha preparato perfettamente la partita, mandando costantemente in difficoltà l’in ricezione e riservando un trattamento particolare all’attaccante azzurra più forte, Ituma che non è riuscita mai a fare la differenza come le era riuscito nei match ...

Advertising

rtl1025 : ?? Domani, giovedì 30 settembre ? Alle 16.10 ?? @mikasounds in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire la d… - RadioItalia : Pronti ad emozionarvi? Diodato live, chitarra e voce, in una location magica! ? Appuntamento domenica 26 alle 21:00… - fdicos10 : ??Digitale popolare. Cultura e policy per l’Italia che riparte. Martedì 28 settembre (ore 10-12) presentiamo… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 0-0 finale Mondiali U18 volley donne in DIRETTA: azzurre subito in difficoltà 2-6 - #Italia-Rus… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia finale Mondiali U18 volley donne in DIRETTA: orario della partita - #Italia-Russia #finale… -