LIVE – Giro di Sicilia 2021, terza tappa Termini Imerese-Caronia: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 30 settembre 2021) La DIRETTA scritta della terza tappa del Giro di Sicilia 2021, che entra sempre più nel vivo con la Termini Imerese-Caronia di 180 chilometri. La penultima frazione presenta un finale in salita, pendenze non durissime ma comunque abbastanza per provare a fare selezione e cambiare drasticamente la classifica generale alla vigilia della quarta e ultima tappa. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con gli aggiornamenti LIVE che non vi faranno perdere nulla. Segui il LIVE a partire dalle 10:20 COME VEDERE LA tappa IN TV PERCORSO E ALTIMETRIA Giro DI Sicilia: PROGRAMMA E CALENDARIO AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Lascritta delladeldi, che entra sempre più nel vivo con ladi 180 chilometri. La penultima frazione presenta un finale in salita, pendenze non durissime ma comunque abbastanza per provare a fare selezione e cambiare drasticamente la classifica generale alla vigilia della quarta e ultima. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con gliche non vi faranno perdere nulla. Segui ila partire dalle 10:20 COME VEDERE LAIN TV PERCORSO E ALTIMETRIADI: PROGRAMMA E CALENDARIO AGGIORNA LA ...

