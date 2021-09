LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’esplosivo finale di Caronia, gruppo ai meno 15 km (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Sicilia 14.53 Tira ancora la Movistar per Valverde, tenendo un’andatura molto alta in un tratto di leggera discesa. 14.50 Siamo entrati negli ultimi 15 km. 14.47 Tra poco più di 10 km inizierà lo strappo decisivo. Sempre Movistar e Trek davanti a tutti. 14.45 Con questa azione Valverde ha guadagnato 3” in classifica generale. In una corsa così breve potrebbero anche rivelarsi di vitale importanza. 14.43 Questo l’ordine d’arrivo al traguardo intermedio di Castel di Tusa: 1. Alejandro Valverde (Movistar) 3” 2. Marc Soler (Movistar) 2” 3. Romain Bardet (Team DSM) 1” 14.40 È Alejandro Valverde a passare davanti a tutti allo sprint di Castel di Tusa, grande lavoro della Movistar per portarlo nella miglior posizione per scattare. 14.39 Grandissima ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI14.53 Tira ancora la Movistar per Valverde, tenendo un’andatura molto alta in un tratto di leggera discesa. 14.50 Siamo entrati negli ultimi 15 km. 14.47 Tra poco più di 10 km inizierà lo strappo decisivo. Sempre Movistar e Trek davanti a tutti. 14.45 Con questa azione Valverde ha guadagnato 3” in classifica generale. In una corsa così breve potrebbero anche rivelarsi di vitale importanza. 14.43 Questo l’ordine d’arrivo al traguardo intermedio di Castel di Tusa: 1. Alejandro Valverde (Movistar) 3” 2. Marc Soler (Movistar) 2” 3. Romain Bardet (Team DSM) 1” 14.40 È Alejandro Valverde a passare davanti a tutti allo sprint di Castel di Tusa, grande lavoro della Movistar per portarlo nella miglior posizione per scattare. 14.39 Grandissima ...

Advertising

ilgirodisicilia : La corsa entra nel vivo! Segui la Tappa 3 de Il Giro di Sicilia @eolo_it live: - straysamurai : Un applauso a me che non sto capendo un cazzo del gioco del gatto perché ogni volta che guardo la live sto facendo… - JWYANSWER : nel giro di un'ora i 127 impazziscono metà di loro scrivono taeyong in live renjun scrive i dream CHE CAZZO STANNO FACENDO - MariaArrigo1 : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @eolo_it 2021 ?? ?????Tappa 3 | ????? Stage 3 ?Termini Imerese - Caronia ??? ??180 km (2600 D+) ?Pa… - zazoomblog : LIVE – Giro di Sicilia 2021 terza tappa Termini Imerese-Caronia: aggiornamenti in DIRETTA - #Sicilia #terza #tappa… -