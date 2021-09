LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini in fuga, gruppo a 3’52” (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Sicilia 13.02 I battistrada sono transitati al GPM di Portella di Barfuco in quest’ordine: 1. Ben King (Rally Cycling), 2.Paul Double (Mg.kVis) 3. David González (Caja Rural – Seguros RGA). 12.58 Vantaggio che si attesta sui 3?. 12.56 Mancano meno di 100 chilometri al traguardo. 12.54 Immagini dalla corsa: 34,7 km/h la media dopo due ore di corsa. Segui il LIVEhttps://t.co/z72Xwz8MFH 34.7 km/h average speed after two hours of racing, follow LIVEhttps://t.co/ViBvRH9H7L@Regione Sicilia @VisitSicilyOP #IlGirodiSicilia pic.twitter.com/xjENvWbvrB — Il Giro di Sicilia (@ilGirodiSicilia) September ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI13.02 I battistrada sono transitati al GPM di Portella di Barfuco in quest’ordine: 1. Ben King (Rally Cycling), 2.Paul Double (Mg.kVis) 3. David González (Caja Rural – Seguros RGA). 12.58 Vantaggio che si attesta sui 3?. 12.56 Mancano meno di 100 chilometri al traguardo. 12.54 Immagini dalla corsa: 34,7 km/h la media dopo due ore di corsa. Segui ilhttps://t.co/z72Xwz8MFH 34.7 km/h average speed after two hours of racing, followhttps://t.co/ViBvRH9H7L@Regione@VisitSicilyOP #Ildipic.twitter.com/xjENvWbvrB — Ildi(@ildi) September ...

