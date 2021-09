LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale di Caronia, tutti i favoriti davanti! (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Sicilia 15.14 tappa e maglia per lo spagnolo, protagonista anche di una caduta dopo il traguardo, fortunatamente sembra senza grandi conseguenze. 15.13 Grande volata per ”Don Alejandro” che porta a termine un grande lavoro di Villella nel finale e di tutta la squadra lungo il corso della tappa. 15.11 VINCE ALEJANDRO VALVERDE! 15.10 Ripreso subito Brandon McNulty grazie all’azione di Davide Villella della Movistar. 15.09 Attacca McNulty mentre entriamo nell’ultimo chilometro! 15.08 Passata fortissima di Antonio Nibali che fa grande selezione. 15.08 Anche Bardet si trova nelle prime posizioni del gruppo. 15.07 Nibali si trova intorno alla sesta posizione, con Alejandro Valverde alla sua ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI15.14e maglia per lo spagnolo, protagonista anche di una caduta dopo il traguardo, fortunatamente sembra senza grandi conseguenze. 15.13 Grande volata per ”Don Alejandro” che porta a termine un grande lavoro di Villella nele di tutta la squadra lungo il corso della. 15.11 VINCE ALEJANDRO VALVERDE! 15.10 Ripreso subito Brandon McNulty grazie all’azione di Davide Villella della Movistar. 15.09 Attacca McNulty mentre entriamo nell’ultimo chilometro! 15.08 Passata fortissima di Antonio Nibali che fa grande selezione. 15.08 Anche Bardet si trova nelle prime posizioni del gruppo. 15.07 Nibali si trova intorno alla sesta posizione, con Alejandro Valverde alla sua ...

